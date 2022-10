Κίνα: Πέταξαν έξω από συνέδριο του ΚΚ τον πρώην πρόεδρο (βίντεο)

Μια παράξενη σκηνή εκτυλίχθηκε σήμερα στην προσεκτικά χορογραφημένη τελετή λήξης του 20ου Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας.

Ο πρώην πρόεδρος Χου Τζιντάο οδηγήθηκε συνοδευόμενος στην έξοδο, εμφανώς παρά τη θέλησή του, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο 79χρονος πρώην πρόεδρος (2003-2013), o οποίος καθόταν εξ ευωνύμων του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, κλήθηκε από υπαλλήλους να σηκωθεί από τη θέση του.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Τζιντάο πρόλαβε να πει μερικές κουβέντες στον Σι Τζινπίνγκ και τον πρωθυπουργό της χώρας, Λι Κεκιάνγκ, και άγγιξε στον ώμο του Κινέζου προέδρου προτού οδηγηθεί έξω.

At the Congress of the Communist Party of #China there was an unpleasant incident: The former leader of China, 79-year-old #HuJintao was escorted out of the hall by men in civilian clothes.

The cause of the scandal could be political differences between Hu Jintao and Xi Jinping. pic.twitter.com/55n7JnHtYU

— NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2022