Κίνα: Πρωτοφανής κοινωνική έκρηξη (BINTEO)

Κίνα ώρα μηδέν. Η οργή ξεχειλίζει, η πίεση από τον πολυετή εγκλεισμό αποτυπώνεται στους δρόμους, η ανάγκη για επαναφορά της κανονικότητας φέρνει τελικά τη βία. Για ακόμη ένα 24ωρο, οι δρόμοι μεγάλων πόλεων της Κίνας έχουν μετατραπεί σε πεδίο μάχης, με τον κόσμο σε απόγνωση - έχοντας κουραστεί από το καθεστώς του lockdown - να ζητά ελευθερία και πτώση του Σι Τζιπίνγκ.

NOW - People tear down barricades in #Wuhan . Anti-lockdown protests are spreading to more and more cities in China. pic.twitter.com/BpIfRCZ07Q

Η αυστηρότητα των μέτρων στην Κίνα, όπου οι μολύνσεις έχουν ανέλθει σε επίπεδα ρεκόρ με τους θανάτους όμως να είναι λίγοι, έχει ξεφύγει. Οι αρμόδιες Αρχές έχουν φτάσει στο σημείο να σφραγίζουν πόρτες συγκροτημάτων για να μην βγαίνει ο κόσμος. Οι κάτοικοι «πνιγμένοι» από τη στέρηση της ελευθερίας τους πηδούν μέχρι και από τα παράθυρα και ορισμένοι έχουν βρει τραγικό τέλος.

An apartment building in Chengdu in China… the government is welding the entrance door to the apartment building to enforce the lockdown… if you do not have enough food at home, you will starve…

Some people are committing suicide jumping out of their windows.

🔊sound ...😰 pic.twitter.com/F1tRANXK8x

