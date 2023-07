Κίνα: Στιγμές τρόμου σε πτήση - Οι αναταράξεις «εκτόξευσαν» επιβάτες και πλήρωμα

Ακατάλληλο για όσους φοβούνται τις πτήσεις με αεροπλάνο είναι το βίντεο που κατέγραψε επιβάτης στην Κίνα με όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια αναταράξεων σε ταξίδι από Σανγκάη προς Πεκίνο την περασμένη Δευτέρα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο μέσα από την πτήση CA1524 της Air China επιβάτες και πλήρωμα «εκτοξεύτηκαν» από τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια αναταράξεων που σημειώθηκαν ενώ το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν πετούσε στα 35.000 πόδια.

Δείτε το βίντεο

Passenger and flight attendant injured after Air China flight hit severe turbulence between Shanghai and Beijing. pic.twitter.com/AGiZ6mp4lt

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 11, 2023