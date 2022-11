Κίνα: Τανκς στους δρόμους «ξυπνούν» μνήμες...Τιεν Αν Μεν (Βίντεο)

Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι το κινεζικό καθεστώς είναι έτοιμο να περάσει στο επόμενο βήμα για την καταστολή των διαδηλώσεων που πολλαπλασιάζονται στη χώρα, δηλαδή από τη χρήση αστυνομικών δυνάμεων σε αυτή του στρατού.

Σειρά βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν άρματα μάχης και στρατιωτικά οχήματα στους δρόμους κινεζικών πόλεων, όπως τη Σαγκάη, τη Γουχάν και την Χανγκζού.

Άλλες μετακινήσεις γίνονται τη νύχτα, σε κάποιες περιπτώσεις όμως τα άρματα κινούνται στους κεντρικούς δρόμους μέρα μεσημέρι, σε ένα ξεκάθαρο μήνυμα επίδειξης ισχύος.

China protests, where are these tanks going at night? 🤔 pic.twitter.com/lu6EU8Swe9

— FreeChina (@FreeChina_2022) November 28, 2022

Πρωτοφανείς για τη χώρα διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει σε πολλές κινεζικές πόλεις κατά των μέτρων για τον κορωνοϊό και τα lockdown. Παράλληλα, οι πολίτες εκφράζουν την οργή τους για την έλλειψη πολιτικών ελευθεριών που επιβάλλει το Κομμουνιστικό Κόμμα.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε έκταση κίνημα διαμαρτυρίας κατά του κινεζικού καθεστώτος από το 1989 και τη σφαγή στην πλατεία Τιέν Αν Μεν, στο Πεκίνο.

There were tanks spotted tonight in Xuzhou city in China, this is very unsettling. pic.twitter.com/ef4g8brdAS — Asians for Liberty (@AsiansLiberty) November 29, 2022

Ως τώρα έχουμε δει εικόνες βίαιης καταστολής ειρηνικών διαδηλωτών, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις παραμένουν σιωπηλοί, κρατώντας ένα λευκό χαρτί σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Έχουν δει το φως και καταγγελίες για αστυνομικούς που απαιτούν από πολίτες να σβήνουν βίντεο και φωτογραφίες αυτοπτών για να μην διαδίδεται η πληροφορία (μέσα και έξω από τη χώρα) περί διαδηλώσεων.

Εν τω μεταξύ, προετοιμάζεται και τρόπον τινά ιδεολογικά η πιο αυστηρή καταστολή. Την Τρίτη ανώτατο όργανο της χώρας που εποπτέυει τις δυνάμεις ασφαλείας ζητά την «δριμεία καταστολή» των παραβατικών στοιχείων, τις οποίες συνδέει ευθέως με ξένα στοιχεία.

