Kobe Bryant: Video-ντοκουμέντο από την πτώση του ελικοπτέρου του

Σοκ στον παγκόσμιο αθλητισμό έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ. Το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε συνετριβή στην Καλαμπάσα της Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο μοιραίο ελικόπτερο επέβαινε ο ίδιος καθώς και ακόμη τέσσερα άτομα.

Όπως μεταδίδει το ΤΜΖ, στο ελικόπτερο επέβαινε και η 13χρονη κόρη του Kobe Bryant, Gianna Maria Onore, η οποία είναι επίσης νεκρή.

Η κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων ήταν άμεση, όμως κανείς από τους επιβαίνοντας δεν διασώθηκε από το τραγικό δυστύχημα που έχει συγκλονίσει τον πλανήτη.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

CNN has confirmed that it was Kobe. Never imagined Kobe would ever go out like this man. If anyone can survive a chopper crash, it was him. pic.twitter.com/Gv1wqVptbt

— Vasu Kulkarni (@Vasu) January 26, 2020