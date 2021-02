Kobe/ Πόρισμα Συμβ. Ασφάλειας Μεταφορών: «Ήταν λάθος του πιλότου»

Στα συμπεράσματα που θέτουν τα οριστικά δεδομένα για τη μοιραία πτώση του ελικοπτέρου που μετέφερε τον Κόμπι Μπράιαντ τον Ιανουάριο του 2020, με συνέπεια να βρουν τραγικό θάνατο ο πρώην σταρ του NBA, η 13χρονη κόρη του Τζιάνα και άλλα επτά άτομα, κατέληξαν ερευνητές του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας των Μεταφορών (NTSB) των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πόρισμα, ο πιλότος του ελικοπτέρου «πέταξε» ανάμεσα στα σύννεφα και υπέστη «χωρικό αποπροσανατολισμό», σε μια «προφανή παραβίαση των ομοσπονδιακών προτύπων».

Μέχρι τώρα, η πιο πιθανή εξήγηση για το δυστύχημα ήταν ότι ο πιλότος αποπροσανατολίστηκε ως αποτέλεσμα της κακής ορατότητας που προκλήθηκε από πυκνή ομίχλη, λόγω της οποίας άλλα εναέρια μέσα είχαν μείνει καθηλωμένα στο έδαφος το μοιραίο πρωινό. Παράλληλα, δεν υπήρξε ποτέ καμία ένδειξη μηχανικής βλάβης.

NTSB investigators discuss spatial disorientation at a hearing on the Jan. 26, 2020 Calabasas helicopter crash that killed nine, including Kobe and Gianna Bryant. https://t.co/NSVNhxCirv pic.twitter.com/a5ZEF4GiCG

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Ρόμπερτ Σάμβαλτ δήλωσε πως ο πιλότος Άρα Ζομπαγιάν «πιθανόν αποπροσανατολίστηκε και δεν ήταν σε θέση να δει που κατευθύνεται» λόγω των νεφών και της πυκνής ομίχλης, μέσα στα οποία βρέθηκε το ελικόπτερο στις 26 του περσινού Ιανουαρίου.

Investigators are at the site of the wreckage searching for clues from Sunday’ helicopter crash which killed nine people including retired NBA icon Kobe Bryant https://t.co/1D6ympILZR pic.twitter.com/g6AJ4hYgOf

