Κομισιόν: Ο Γιούνκερ παραδίδει τη σκυτάλη - Θα γράψει βιβλίο

Ο Λουξεμβούργιος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ παραδίδει σήμερα τα κλειδιά της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γερμανίδα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κλείνοντας τους λογαριασμούς του με κράτη μέλη, τα οποία δεν στάθηκαν πάντα στο ύψος των περιστάσεων.

I am not one for farewells, so it is not goodbye but ‘au revoir’. Je suis amoureux de l'Europe et lui resterait fidèle. I will never cease to lend my voice and my heart to Europe. @vonderleyen, I wish you all the best. Passen Sie auf Europa auf. 🇪🇺 pic.twitter.com/DxW6LjXjB3

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) November 30, 2019