Κορωνοϊός: Έγκριση για το εμβόλιο της AstraZeneca στη Βρετανία

Το δεύτερο εμβόλιό της στη μάχη κατά του κορωνοϊού ρίχνει η Μεγάλη Βρετανία μετά την έγκριση από την ρυθμιστική αρχή της χώρας του εμβολίου της εταιρείας AstraZeneca σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Πρόκειται για μία έγκριση - ορόσημο για τη χώρα καθώς η μαζική παραγωγή του βρετανικού εμβολίου θα εκτοξεύσει την ταχύτητα της εκστρατείας ανοσοποίησης του πληθυσμού.

Η Βρετανία έχει παραγγείλει 100 εκατομμύρια δόσεις, που είναι αρκετές για να εμβολιαστούν 50 εκατομμύρια πολίτες, από την AstraZeneca.

Η έγκριση αυτή τώρα σημαίνει πως το εμβόλιο είναι και ασφαλές και αποτελεσματικό.

Το εν λόγω εμβόλιο δημιουργήθηκε τους πρώτους μήνες του 2020 και το έλαβε πρώτος ένας εθελοντής τον Απρίλιο. Έκτοτε, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές κλινικές δοκιμές που συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι.

Πριν λίγες ημέρες η βρετανική φαρμακευτική εταιρεία είχε δηλώσει ότι το εμβόλιό της για την Covid-19 είναι πιθανότατα αποτελεσματικό απέναντι στη μετάλλαξη του νέου κορωνοϊού. Πρόσθεσε ωστόσο ότι είναι σε εξέλιξη μελέτες για να διερευνηθούν πλήρως οι επιπτώσεις της μετάλλαξης.

«Το AZD1222 (το εμβόλιο της AstraZeneca) περιέχει το γενετικό υλικό της πρωτεΐνης-ακίδας (S-protein) του SARS-CoV-2 και οι αλλαγές στον γενετικό κώδικα που βλέπουμε σε αυτό το νέο στέλεχος του ιού δεν φαίνεται να αλλάζουν τη δομή της πρωτεΐνης-ακίδας», ανέφερε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας.

H Βρετανία έχει ήδη ξεκινήσει την εκστρατεία εμβολιασμού των πολιτών της με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech το οποίο η χώρα ενέκρινε στα μέσα Δεκεμβρίου.

Ήδη, περίπου 600.000 κάτοικοι Βρετανίας έχουν λάβει την πρώτη δόση, με την 90χρονη Μάργκαρετ Κίναν, την πρώτη Βρετανή που έλαβε το εμβόλιο να κάνει χθες Τρίτη, την δεύτερη δόση.

