Κορωνοϊός: Χιλιάδες φλαμίνγκο εμφανίστηκαν στο Μουμπάι (ΦΩΤΟΣ)

Χιλιάδες φλαμίνγκο έχουν συγκεντρωθεί στο Μουμπάι, την μεγαλύτερη πόλη της δυτικής Ινδίας. Οι φωτογραφίες τους έχουν κάνει το γύρο του κόσμου μιας και είναι ένα πρωτοφανές φαινόμενο.

Παραδοσιακά τα πουλιά αυτά μεταναστεύουν στην περιοχή από τον Σεπτέμβρη μέχρι και το Μάιο.

Ο Rahul Khot, διευθυντής του Bombay Natural History Society (BNHS) είπε στο CNNi πως πέρσι ο αριθμός τους έφτασε τα 134.000, φέτος, όμως, αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ.

Ήδη, το Bombay Natural History Society (BNHS) είχε μετρήσει 125.000 πουλιά μέχρι τις αρχές του Μάρτη αλλά μετά το lockdown οι επιχειρήσεις σταμάτησαν.

