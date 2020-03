Κορωνοϊός-ΗΠΑ: Φοιτητές ξεσαλώνουν στο Spring Break (ΦΩΤΟ&VIDEO)

Οι ατέλειωτες ουρές στα σούπερ μάρκετ των ΗΠΑ, οι εκκλήσεις των υπευθύνων για εκούσιο εγκλεισμό, τα πάνω από 13.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα, όλα αυτά είναι ψιλά γράμματα για μια συγκεκριμένη κατηγορία νέων ανθρώπων στην χώρα. Πρόκειται για τους φοιτητές των πανεπιστημίων και τους σπουδαστές των κολλεγίων που εν μέσω μιας πανδημίας εξακολουθούν να παρτάρουν σε παραλίες και τουριστικά θέρετρα της Αμερικής στο ετήσιο Spring Break.

Πρόκειται για μια εβδομάδα απόλυτης ελευθερίας σε διάσημα θέρετρα των ΗΠΑ, όπως είναι το Μαϊάμι, οι Μπαχάμες και το Κανκούν στο Μεξικό, όπου κυριαρχεί το αλκοόλ και τα ατέλειωτα πάρτι εκατοντάδων ατόμων. Πολλοί Αμερικανοί έχουν σοκαριστεί και οργισθεί με την αναισθησία των νεαρών που δείχνουν στην πλειοψηφία τους ότι δεν τους καίγεται καρφάκι για την πανδημία.

«Αν κολλήσω κορωνοϊό, κόλλησα. Αυτό όμως δεν θα με εμποδίσει να είμαι στο πάρτι» δήλωσε ο φοιτητής Μπράντι Σλάντερ. «Περιμέναμε αυτή την στιγμή για το spring break στο Μαϊάμι εδώ και καιρό αφού είχαμε σχεδιάσει αυτό το ταξίδι εδώ και δύο μήνες» συμπλήρωσε μιλώντας στο ABC.

“Honestly I’m 20 years old, if I have (coronavirus) it’s gonna pass within a week. It’s just like the flu. I’m just trying to enjoy my spring break while I can," one spring breaker told CBS 12 News. https://t.co/8qGR8NCwwj

