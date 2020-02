Κορωνοϊός-Ιταλία: Πανικόβλητοι πολίτες αδειάζουν τα σούπερ μάρκετ

Ένας άνθρωπος που είχε μολυνθεί από τον κορωνοϊό στη βόρεια Ιταλία κατέληξε ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στη χώρα σε τέσσερις, όπως μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός της Rai.

Πρόκειται για έναν άνδρα 84 ετών, ο οποίος νοσηλευόταν για κάποια άλλη ασθένεια όταν μολύνθηκε από τον κορωνοϊό, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Οι τρεις άλλοι άνθρωποι που πέθαναν εξαιτίας του ιού ήταν επίσης ηλικιωμένοι και τουλάχιστον δύο από αυτούς έπασχαν από άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας.

Και οι τέσσερις νεκροί απο τον κοροναϊό στην Ιταλία ήταν ηλικιωμένοι και με προβλήματα υγείας, τονίζουν οι ιταλικές αρχές.

Τα κρούσματα του κορωνοίού στην Ιταλία είναι πλέον 203, από τα οποία περισσότερα από 180 μόνο στη Λομβαρδία. Αργότερα αναμένεται νέα ενημέρωση από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, που είναι σε διαρκή συνεργασία με την κυβέρνηση της Ρώμης.

Με σχεδόν 78.000 περιστατικά του Covid-19 επιβεβαιωμένα σε ολόκληρο τον κόσμο, ειδικοί λένε ότι η κατάσταση σύντομα θα φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο. Σε 11 πόλεις της Βόρειας Ιταλίας, οι 10 στην περιοχή Lombardy και η μία στο γειτονικό Veneto, με 50.000 άνθρωποι είναι σε καραντίνα από την Παρασκευή το βράδυ, με την αστυνομία να περιπολεί στους δρόμους και πρόστιμα να επιβάλλονται σε όσους παραβιάζουν τον περιορισμό.

Την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε ζήτησε από τους πολίτες να μην καταληφθούν από πανικό και να ακολουθούν τις οδηγίες των κέντρων.

Δείτε βίντεο με τα άδεια ράφια σε σούπερ μάρκετ της Ιταλίας:

Stunned by Europe’s biggest surge of the #coronavirus, Italy appears to be operating in near panic mode.

Grocery store shelves in Milan are empty. More @business: https://t.co/zkk4kNjYI7 #Covid_19 #COVID19italia pic.twitter.com/qjPPs9KTa5

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) February 24, 2020