Κορωνοϊός: Ποιες είναι οι ασφαλέστερες θέσεις στο αεροπλάνο

Δημοσίευμα επικαλείται έρευνα για να δείξει ποιες είναι οι ασφαλέστερες θέσεις στο αεροπλάνο για να μην κολλήσουμε ιούς όπως τον κορωνοϊό.

Δημοσίευμα παρουσιάζει τις θέσεις στο αεροπλάνο που είναι οι ασφαλέστερες για έναν επιβάτη ώστε να μην κολλήσει κάποιον ιό (όπως ο κορωνοϊός) από συνεπιβάτη που νοσεί.

Προφανώς η επαφή με ασθενή είναι η καταλυτική για τη μετάδοση ιών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ορίζει την επαφή με άνθρωπο που νοσεί, σαν κάποιον που κάθεται σε απόσταση δύο σειρών.

Ωστόσο, όπως παρατηρεί το δημοσίευμα του nationalgeographic.com, οι άνθρωποι στα αεροπλάνα δεν κάθονται όλη την ώρα στη θέση τους, κατά τη διάρκεια της πτήσης και ιδιαίτερα αν η πτήση είναι μεγάλη.

Έρευνα που επικαλείται το δημοσίευμα προσπάθησε να υπολογίσει πόσες επαφές που θα γίνουν κατά τη διάρκεια διηπειρωτικών πτήσεων, θα επέτρεπαν τη μετάδοση ασθένειας.

Η ομάδα ερευνητών υπό τους καθηγητές Vicki Stover Hertzberg και Howard Weiss, δεν μελέτησαν μόνο πώς οι άνθρωποι κινούνται στην καμπίνα του αεροσκάφους, αλλά και πόσο αυτό επηρέασε τον αριθμό και τη διάρκεια των επαφών μεταξύ τους.

«Ας υποθέσουμε ότι κάθεστε σε καθίσματα διαδρόμου ή σε μεσαία καθίσματα και περπατάω για να πάω στην τουαλέτα. Θα είμαστε σε στενή επαφή, δηλαδή θα είμαστε σε απόσταση ενός μέτρου. Έτσι, αν μολυνθώ, θα μπορούσα να σας μεταδώσω τον ιό», εξήγησε ο Howard Weiss.

Ποιες είναι οι ασφαλέστερες θέσεις στο αεροπλάνο;

Από τη μελέτη διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιβατών σηκώνονταν από τις θέσεις τους κάποια στιγμή. Συνολικά το 38% των επιβατών σηκωνόταν τουλάχιστον μία φορά, ενώ το 24% περισσότερες από μία φορές. Το 38% παρέμενε στις θέσεις του καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης.

Από τη συνήθεια αυτή, διαπιστώνεται ποιες είναι οι ασφαλέστερες θέσεις, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι επιβάτες που καθόντουσαν από την πλευρά στο παράθυρο, ήταν λιγότερο πιθανό να σηκωθούν.

Αντίστοιχα, οι επιβάτες κοντά στο παράθυρο είχαν λιγότερες επαφές απ’ ό,τι οι άνθρωποι σε άλλες θέσεις. Οι επιβάτες στο παράθυρο έχουν 12 επαφές κατά μέσο όρο. Ο αντίστοιχος αριθμός για επιβάτες στη μεσαία θέση είναι 58 και για επιβάτες από την πλευρά του διαδρόμου 64.

Ως εκ τούτου όσοι κάθονται κοντά στο παράθυρο και δεν σηκώνονται έχουν μικρότερες πιθανότητες να έρθουν σε επαφή με ασθενή κι ως εκ τούτου να κολλήσουν.

