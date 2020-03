Κορωνοϊός, Τραμπ: Στοπ σε όλες τις πτήσεις από Ευρώπη σε ΗΠΑ

Ο Τραμπ σε διάγγελμά του ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα αναστείλουν όλα τα ταξίδια από τις χώρες της γηραιάς ηπείρου προς την αμερικανική επικράτεια για 30 ημέρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (τα ξημερώματα της Πέμπτης ώρα Ελλάδας) ότι οι ΗΠΑ θα αναστείλουν όλα τα ταξίδια από τις χώρες της Ευρώπης προς την αμερικανική επικράτεια για τριάντα ημέρες, αρχής γενομένης αύριο Παρασκευή, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση του κορωνοϊού.

Ο Τραμπ ωστόσο διευκρίνισε ότι οι νέοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί που αποφάσισε να επιβληθούν δεν αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Για να εμποδιστούν νέα κρούσματα να διεισδύσουν στη χώρα μας, πρόκειται να αναστείλω όλα τα ταξίδια από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ για τις επόμενες 30 ημέρες», είπε ο Ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια διαγγέλματός του από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου χθες βράδυ.

Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ της Παρασκευή στις 00:00 τοπική ώρα (06:00 του Σαββάτου ώρα Ελλάδας), συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο, εξαιρέσεις θα γίνονται μόνο για πολίτες των ΗΠΑ και μέλη των οικογενειών τους, που όμως θα πρέπει να υποβάλλονται προηγουμένως σε εξετάσεις. Ακόμη, τόνισε ο Τραμπ, η προσωρινή απαγόρευση θα ισχύσει επίσης για εμπορεύματα και άλλα φορτία.

Hoping to get the payroll tax cut approved by both Republicans and Democrats, and please remember, very important for all countries & businesses to know that trade will in no way be affected by the 30-day restriction on travel from Europe. The restriction stops people not goods.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2020