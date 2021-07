Κόστα Ρίκα: Εκτεταμένες πλημμύρες, τουλάχιστον 2 νεκροί (βίντεο)

Σφοδρές και συνεχείς βροχοπτώσεις στην περιφέρεια της Καραϊβικής προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και μεγάλες ζημιές σε υποδομές στη βόρεια και την ανατολική Κόστα Ρίκα, που πλήττονται από εκτεταμένες πλημμύρες, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον κοσταρικανό Ερυθρό Σταυρό, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο αγνοούνται. Περίπου 3.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και βρίσκονται σε καταφύγια, ανέφεραν οι αρχές.

Σχεδόν το ένα τέταρτο της επικράτειας τελεί σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» που κήρυξε η Εθνική Επιτροπή Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων (CNE), προειδοποιώντας εναντίον του κινδύνου πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Στην κοινότητα Τουριάλμπα, 60 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Σαν Χοσέ, σημειώθηκε μέσα σε μια ημέρα βροχόπτωση ίση με τον μέσο όρο ολόκληρου του Ιουλίου, τόνισε ο δήμαρχος Λουίς Φερνάντο Λεόν.

«Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για τέτοιο μέγεθος. Πρόκειται για ακραίο καιρικό φαινόμενο που είχε να συμβεί από το 1978», παραδέχθηκε ο κ. Λεόν μιλώντας τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Τις βροχοπτώσεις έκαναν σφοδρότερες η θέση της ενδοτροπικής ζώνης σύγκλισης, ζώνης βροχής που εκτείνεται απ’ άκρου σ’ άκρο της υφηλίου, καθώς και η υγρασία που μεταφέρουν οι αληγείς άνεμοι, εξήγησε η κοσταρικανική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε δελτίο που δημοσιοποίησε το Σαββατοκύριακο.

