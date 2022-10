Κριμαία: Αυτός είναι ο οδηγός του φορτηγού που εξερράγη

Ενας άνδρας 51 ετών φέρεται να είναι ο οδηγός του φορτηγού με εκρηκτικά που εξερράγη τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Γέφυρα της Κριμαίας.

Το ουκρανικό μέσο Tpyxa αναφέρει ότι ο άνδρας ονομάζεται Μαχίρ Γιουσόμποφ.Εργαζόταν ως οδηγός φορτηγών και κινούνταν συνεχώς μέσα στη ρωσική περιοχή του Κρασνοντάρ, ανατολικά από την Κριμαία.

Επικοινώνησε με την οικογένεια του για τελευταία φορά πριν από δύο ημέρες. Ενδιαφέρουσα είναι η πληροφορία ότι το ταξίδι για τη γέφυρα θα έπαιρνε μισή ώρα, ωστόσο για άγνωστους λόγους του πήρε έξι ώρες.

Από την επίθεση σκοτώθηκε ο οδηγός και ένα ζευγάρι που επέβαινε σε αυτοκίνητο που κινούνταν δίπλα στο φορτηγό.

