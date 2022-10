Κυκλώνας Ίαν: Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Φλόριντα (VIDEO)

Δεκάδες θύματα και ανυπολόγιστες καταστροφές αφήνει πίσω του ο κυκλώνας Ίαν, που σάρωσε τις νοτιοανατολικές αμερικανικές πολιτείες. Το πρακτορείο Reuters κάνει λόγο για 50 επιβεβαιωμένους θανάτους, οι περισσότεροι εκ των οποίων αφορούν την κομητεία Λι στη Φλόριντα. Ακόμη πιο εφιαλτικοί είναι οι απολογισμοί αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, με το NBC να μιλά για 77 νεκρούς και το CNN για περισσότερους από 70.

#ian #huricaneian #MyrtleBeach Crazy amounts of flooding in myrtle right now, I don’t think any of us expected it to be this bad. Going to try to canoe to higher ground when the rapids calm down pic.twitter.com/RtBCcjOiUp — Jacob Epstein (@wwvvyy7) September 30, 2022

Επίσημος απολογισμός δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τις ομοσπονδιακές αρχές.

Περισσότερες από 1.100 διασώσεις καταγράφηκαν στη Φλόριντα αφότου ο Ίαν έπληξε την πολιτεία ως κυκλώνας Κατηγορίας 4 το απόγευμα της Τετάρτης, δήλωσε ο κυβερνήτης Ρον Ντεσάντις χθες Σάββατο.

Our community in Southwest Florida will not be the same for a very long time as a result of #huricaneian . This storm surge has destroyed everything in its path and it’s still going. #HurricaneIan #FortMyers pic.twitter.com/y5n2Z0Jav9 — Joe Guerra (@_jg54) September 28, 2022

Σχεδόν 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Φλόριντα είχαν μείνει χθες Σάββατο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Στις άλλες τρεις προαναφερθείσες πολιτείες, ο αριθμός αυτός υπολογίζεται συνολικά σε περίπου 300.000.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε εκφράσει φόβους την Παρασκευή ότι ο κυκλώνας Ίαν «πιθανόν θα καταγραφεί ως ένας από τους χειρότερους στην ιστορία της χώρας». «Μόλις που αρχίζουμε να διαπιστώνουμε την έκταση της καταστροφής», είπε και συμπλήρωσε ότι «θα χρειαστούν μήνες, ίσως και χρόνια» για την ανοικοδόμηση των περιοχών που επλήγησαν.

protothema.gr