Το κυπριακό ΥΠΕΞ καταδικάζει την επίθεση σε νοσοκομείο στη Γάζα

Το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε έντονα την επίθεση σε νοσοκομείο στη Γάζα, που οδήγησε σε τραγικές απώλειες ανθρώπινων ζωών. Σε ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό του Υπουργείο στο "Χ", υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα του σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και της άμεσης αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση σε νοσοκομείο στη Γάζα που οδήγησε στην τραγική απώλεια τόσων πολιτών. Οι ιατρικές υποδομές δεν πρέπει, υπό οποιοσδήποτε συνθήκες, να είναι στόχος. Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να γίνεται σεβαστό πάντα. Καλούμε σε άμεση αποκλιμάκωση», γράφει το Υπουργείο.

We strongly condemn the attack on a Gaza hospital resulting in the tragic loss of so many civilian lives.

Medical facilities should under no circumstances be targeted.

International Humanitarian Law must be respected. Always.

We urge for immediate de-escalation. #NotATarget

— Cyprus MFA (@CyprusMFA) October 18, 2023