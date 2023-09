Κυρώσεις των ΗΠΑ σε άλλα 150 φυσικά και νομικά πρόσωπα στη Ρωσία

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρόσθεσε ακόμη 150 πολίτες και εταιρείες της Ρωσίας στον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις επειδή υποστηρίζουν τον πόλεμο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν εναντίον της Ουκρανίας, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Στο στόχαστρο βρίσκονται «αλυσίδες στρατιωτικού εφοδιασμού» με σκοπό «να στερηθεί ο Πούτιν τον εξοπλισμό, την τεχνολογία και τις υπηρεσίες που χρειάζεται για να διεξαγάγει τον βάρβαρο πόλεμό του εναντίον της Ουκρανίας», ανέφερε η Αμερικανίδα υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες της.

Πρόσωπα και εταιρείες που ωφελήθηκαν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ή την εγγύτητά τους με το Κρεμλίνο μπαίνουν επίσης στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον.

Μεγάλο μέρος των κυρώσεων αφορά άμεσα τη ρωσική βιομηχανία, ιδίως αυτοκινητοβιομηχανίες (Avtovaz, Moskvich), κατασκευάστριες μηχανών αεροσκαφών (Soyuz), επιχειρήσεις των τομέων της μεταλλουργίας, των μεταλλείων και των κατασκευών. Στη μαύρη λίστα μπαίνει έτσι η κατασκευαστική εταιρεία Gazpromstroy, θυγατρική του κολοσσού του αερίου Gazprom, καθώς η AGD Diamonds, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία διαμαντιών της Ρωσίας.

