Λα Πάλμα: Τα ποτάμια λάβας κατέστρεψαν 8.000 στρέμματα γης

Ένα μήνα αφότου εξερράγη το ηφαίστειο Κιούμπρε Βιέχα στην ισπανική νήσο Λα Πάλμα, εκλύοντας λάβα και στάχτη, η Κουλμπέρτα Κρουθ, ο σύζυγός της και ο σκύλος τους ζουν σε ένα μικρό τροχόσπιτο σε ένα χώρο στάθμευσης και δεν βλέπουν η δοκιμασία τους να τελειώνει γρήγορα.

«Είμαι κουρασμένη, τόσο κουρασμένη…ποιοι είμαστε εμείς για να πολεμήσουμε ενάντια στη φύση;» είπε η 56χρονη γυναίκα που εργάζεται στις υπηρεσίες σίτισης νοσοκομείου. Η ίδια και ο σύζυγός της Τόνο Γκονθάλεθ, καλλιεργητής μπανάνας, ζουν σε ένα μικρό τροχόσπιτο εδώ και ένα μήνα, σκουπίζοντας συνεχώς ηφαιστειακή τέφρα από το όχημά τους.

Imponente aspecto de la erupción a las 20:50 hora canaria en la zona de Tacande / Breathtaking view of the eruption at 20:50 Canarian time in the vicinity of Tacande pic.twitter.com/DGPJcE046w

— INVOLCAN (@involcan) October 18, 2021