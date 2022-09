Λάθη στην επιστράτευση Πούτιν - «Κλήθηκαν γέροι και πολύτεκνοι»

«Πρέπει να διορθωθούν τα λάθη» που έγιναν στη ρωσική επιστράτευση, παραδέχθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας την Πέμπτη, παραδέχθηκε ότι έγιναν λάθη κατά τη διάρκεια της μερικής επιστράτευσης για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti. Λάθη που πρέπει να διορθωθούν, όπως είπε.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε επίσης ότι θα πρέπει πρώτα να κληθούν όσοι είχαν στρατιωτική εμπειρία και εκπαίδευση στις απαιτούμενες ειδικότητες και όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια πρέπει να σταλούν σπίτια τους.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι κλήθηκαν πατέρες πολύτεκνων οικογενειών, άνθρωποι που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες ή ακόμη και υπέργηροι, περιπτώσεις που θα έπρεπε να εξαιρούνται βάσει του νόμου. «Εάν έγινε ένα λάθος, πρέπει να το διορθώσουμε και να φέρουμε πίσω στα σπίτια τους αυτούς που κλήθηκαν χωρίς να υπάρχει λόγος», υπογράμμισε.

