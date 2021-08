Λίβανος: Τουλάχιστον 20 άνθρωποι νεκροί από έκρηξη βυτιοφόρου

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τουλάχιστον επτά τραυματίστηκαν όταν εξερράγη βυτιοφόρο φορτηγό που μετέφερε καύσιμο στην περιφέρεια Ακάρ, στο βόρειο τμήμα του Λιβάνου, ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή ο λιβανέζικος Ερυθρός Σταυρός.

«Οι ομάδες μας απομάκρυναν 20 πτώματα και τουλάχιστον 7 τραυματίες από τον τόπο της έκρηξης βυτιοφόρου φορτηγού στην Ακάρ», διακόμισαν τα θύματα προς τα «νοσοκομεία της περιοχής», ανέφερε ο Ερυθρός Σταυρός μέσω Twitter.

Την πληροφορία ότι 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη βυτιοφόρου στην Ακάρ μετέδωσε το λιβανέζικο ειδησεογραφικό τηλεοπτικό MTV επικαλούμενο τον Ερυθρό Σταυρό.

Η αιτία της έκρηξης είναι άγνωστη μέχρι στιγμής.

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, που το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν επαλήθευσε την αυθεντικότητά τους, καταγράφουν τεράστια πυρκαγιά που μαίνεται στον τόπο της έκρηξης.

Στον Λίβανο, χώρα βυθισμένη σε οικονομική κρίση, μια από τις χειρότερες της ιστορίας της, οι πολίτες είναι αντιμέτωποι τους τελευταίους μήνες με οξείες ελλείψεις καυσίμων που πλήττουν ταυτόχρονα τον εφοδιασμό με είδη πρώτης ανάγκης.

At least 20 Lebanese have been killed and dozens more injured in a fuel tanker explosion in Akkar in northern Lebanon, according to the Lebanese Red Cross.

Source: @QudsNen

Post Link: https://t.co/cLdUoKoOo4 pic.twitter.com/SCwUCqaETW

— IzTiger321🇵🇸🇲🇾 (@IzTiger321) August 15, 2021