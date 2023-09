Λιβύη: Η κακοκαιρία Daniel έπνιξε» την Ντέρνα - Φόβοι για πολλές χιλιάδες νεκρούς

Ολέθριο ήταν το πέρασμα της καταιγίδας Daniel τα προηγούμενα 24ωρα από τη Λιβύη, όπου κατέρρευσαν δύο φράγματα σε μια περιφέρεια, με αποτέλεσμα τα ορμητικά νερά να παρασύρουν ολόκληρες γειτονιές στη θάλασσα σε παραθαλάσσιες πόλεις στα ανατολικά της χώρας. Πλέον διατυπώνονται εκτιμήσεις για πάνω από 2.000 νεκρούς, με τον επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας που διαχειρίζεται τα περιστατικά έκτακτης ανάγκης και τα ασθενοφόρα να επισημαίνει ότι οι Αρχές «δεν περίμεναν μια καταστροφή τέτοιου μεγέθους».

WATCH: Catastrophic flooding hits Derna, Libya after dams collapse during Storm Daniel, more than 2,000 people feared dead pic.twitter.com/WP7LquuOCa

VIDEO 📹: About 2,000 people are feared dead and thousands more are missing in the Libyan city of Derna after a flash flood swept entire neighbourhoods into the Mediterranean, a Libyan leader has said https://t.co/4FgKGXtPvg pic.twitter.com/BId4rf3N1S

