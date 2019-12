Λιβύη: Το μεγάλο παιχνίδι του Ερντογάν

Μετά τη συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλασσίων συνόρων και της ΑΟΖ, η αποστολή τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη, δείχνει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν δίνει ιδιαίτερη σημασία στο «λιβυκό ζήτημα».

Το κυβερνών κόμμα AKP ανακοίνωσε ότι επισπεύδεται η συνεδρίαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης που θα εγκρίνει την αποστολή τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη.

Αρχικά η συνεδρίαση ήταν προγραμματισμένη για τις 8-9 Ιανουαρίου, αλλά τώρα θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιανουαρίου.

Την ίδια ακριβώς μέρα θα υπογράφεται στην Αθήνα η συμφωνία για τον αγωγό East Med από τους Κυριάκο Μητσοτάκη, Νίκο Αναστασιάδη και Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η προώθηση Χαφτάρ

Ασφαλώς η επίσπευση της συνεδρίασης της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης οφείλεται στην προώθηση των στρατευμάτων του Χαλίφα Χαφτάρ στην Τρίπολη.

Η λιβυκή πρωτεύουσα εξακολουθεί να ελέγχεται από τη διεθνώς αναγνωρισμένη και υποστηριζόμενη από την Τουρκία κυβέρνηση του Φαγέζ αλ Σάρατζ.

Ωστόσο, το Al Arabiya μετέδωσε ότι οι δυνάμεις του Χαφτάρ κατέλαβαν τους πιο σημαντικούς δρόμους που οδηγούν στο κέντρο της πόλης.

Ο Χαφτάρ υποστηρίζεται από τη Ρωσία, την Αίγυπτο και τις μοναρχίες του Κόλπου. Βασική δύναμη πυρός του είναι 1.500-2.00 Ρώσοι (Τσετσένοι) μισθοφόροι της εταιρίας Wagner, καθώς και μισθοφόροι από το Σουδάν.

Exclusive footage: The Libyan National Army (LNA) takes control over “the most important roads” leading up to the center of the capital Tripoli. https://t.co/4T1KU43nrz pic.twitter.com/c4mCFNGJ3v

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 27, 2019