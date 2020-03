Λιβύη: Νέα επίθεση με ρουκέτες στο αεροδρόμιο Μιτίγκα

Το αεροδρόμιο Μιτίγκα, το μοναδικό που λειτουργεί στην Τρίπολη, έκλεισε και πάλι σήμερα και όλοι οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν αφού δέχτηκε ξανά επίθεση με ρουκέτες, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές τουλάχιστον ένα αεροσκάφος, σύμφωνα με πηγές της λιβυκής πολιτικής αεροπορίας.

Οι δυνάμεις της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, που εδρεύει στην Τρίπολη, κατηγόρησαν για την επίθεση αυτή τους άνδρες του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης.

Mitiga airbase has been evacuated form all surviving Turkish personal pic.twitter.com/9ahQEkdKVP

