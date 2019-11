Λιβύη: Οι δυνάμεις Χάφταρ υποστηρίζουν πως κατέρριψαν ιταλικό UAV

Οι δυνάμεις του αυτοαποκαλούμενου Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ) του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν την Τετάρτη (20/11) ιταλικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε περιοχή υπό τον έλεγχό τους στο δυτικό τμήμα της χώρας.

«Καταρρίψαμε ιταλικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένα αεροσκάφος με αντιαεροπορικό πύραυλο βόρεια της Ταρχούνας», πόλης που αποτελεί βάση μετόπισθεν των δυνάμεων του Χάφταρ στη δυτική Λιβύη και απέχει πενήντα χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τρίπολης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΛΕΣ, ο Άχμαντ αλ Μισμάρι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Βεγγάζη.

Το υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) «συνετρίβη στη λιβυκή επικράτεια ενώ εκτελούσε αποστολή υποστήριξης της επιχείρησης Mare Sicuro» («Ασφαλής Θάλασσα»).

Looks like #Italy may have lost an MQ-9A Reaper UAV over #Libya pic.twitter.com/hhkoSCpFZh

— Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) November 20, 2019