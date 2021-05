Lisa Shaw: Νεκρή η 44χρονη παρουσιάστρια του BBC

Μια έρευνα έχει ξεκινήσει μετά τον θάνατο της παρουσιάστριας του BBC, Lisa Shaw, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο θάνατός της σχετίζεται με το γεγονός ότι είχε κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca κατά του κορονοϊού.

Η οικογένεια της 44χρονης υποστηρίζει πως η ραδιοφωνική παραγωγός εμφάνισε θρόμβους αίματος κάποιες ημέρες μετά την πρώτη δόση του εμβολίου. Την περασμένη Παρασκευή (21/5/2021) έφυγε από τη ζωή.

Το εμβόλιο είναι μία από τις αιτίες που εξετάζεται για τον θάνατό της, με την Ρυθμιστική Υπηρεσία για τα φάρμακα και τα προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης (MHRA) να δηλώνει πάντως πως τα οφέλη του εμβολίου υπερτερούν των κινδύνων για τους περισσότερους ανθρώπους.

Η ραδιοφωνική παραγωγός του BBC Radio Newcastle δεν είχε κάποιο γνωστό υποκείμενο νόσημα. Σε μια δήλωση, η οικογένειά της αναφέρει πως η Lisa εμφάνισε «σοβαρούς πονοκεφάλους μια εβδομάδα μετά το εμβόλιο της AstraZeneca και αρρώστησε σοβαρά μερικές μέρες αργότερα».

Coroner to consider if cause of BBC presenter Lisa Shaw's death might have been complicated by AstraZeneca Covid-19 vaccine https://t.co/DXo3UZOktA

Thank you for your kindness in remembering our amazing colleague, Lisa Shaw.

Today we dedicated a special programme remembering and celebrating Lisa, and we tried to include as many of your memories as we could.

You can listen here: https://t.co/QJTZ4fQ3rE pic.twitter.com/qCtZ6qdzqV

— BBC Radio Newcastle (@bbcnewcastle) May 24, 2021