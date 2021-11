Λονδίνο: Εκκενώθηκε κατάστημα- Αναφορές για άνδρα με μαχαίρι

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Λονδίνου μετά από αναφορές για έναν άνδρα με μαχαίρι.

Σύμφωνα με την Mirror, η αστυνομία προχώρησε στην εκκένωση καταστήματος στην Oxford Street και αναζητά τον ύποπτο.

Όπως αναφέρει το βρετανικό Μέσο, οι καταναλωτές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν μεγάλο κατάστημα στον διάσημο εμπορικό δρόμο της βρετανικής πρωτεύουσας ώστε να γίνουν οι αστυνομικές έρευνες.

Η μητροπολιτική αστυνομία αναφέρει ότι «γνωρίζουμε για αναφορές ενός περιστατικού σε κατάστημα στην Oxford Street. Η αστυνομία κλήθηκε μετά από αναφορές για έναν άνδρα που κρατούσε μαχαίρι. Το κατάστημα εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους. Δεν υπάρχει κάποιο θύμα μέχρι στιγμής. Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη».

BREAKING Armed police storm major Oxford Street store over reports of man with knifehttps://t.co/50a9XdEhOM pic.twitter.com/ac0OUUaLy7

— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) November 18, 2021