Λονδίνο: Χαροπαλεύει έφηβος μετά από πυροβολισμούς (Βίντεο)

Σε κρίσιμη κατάσταση βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης ένας έφηβος στο δυτικό Λονδίνο ο οποίος -σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές αρχές- είχε δεχθεί πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τα βρετανικά Mέσα, όταν το ασθενοφόρο έφτασε στην οδό Γουόλτερτον, ο έφηβος πάλευε για τη ζωή του καθώς είχε δεχτεί και πυροβολισμούς και διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι κινδυνεύει η ζωή του και την αστυνομία να έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Scene of a shooting in Walterton Road, #MaidaHill, #W9 tonight. Several shot fired, sniffer dogs looking for discarded weapons, hope nobody was wounded 🤞. pic.twitter.com/n97TRG0ftR

— The Real Maida Hill, W9 (@RealMaidaHill) December 3, 2019