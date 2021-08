Λονδίνο: Μπήκε και έβαλε βελόνες μέσα σε συσκευασίες τροφίμων

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη ενός άνδρα έπειτα από κρούσματα με επεξεργασμένο κρέας και προϊόντα για φούρνους μικροκυμάτων σε τρία σούπερ μάρκετ του δυτικού Λονδίνου, στα οποία φέρεται ότι τοποθέτησε βελόνες.

Τα συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ - Little Waitrose, Sainsbury's Local και Tesco Express - έκλεισαν έπειτα από τα περιστατικά που καταγγέλθηκαν χθες το απόγευμα.

Η αστυνομία κλήθηκε έπειτα από καταγγελίες ότι ένας άνδρας είχε επιτεθεί λεκτικά σε ανθρώπους και είχε εισέλθει στα καταστήματα αυτά της οδού Fulham Palace, όπου και τοποθέτησε βελόνες σε συσκευασίες τροφίμων.

(1/2) We have issued a statement in relation to reports of a man going into three supermarkets in Fulham Palace Road and injecting foodstuffs with needles.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 26, 2021