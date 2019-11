Μαίνονται οι φονικές πυρκαγιές στην Αυστραλία

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αυστραλία καταβάλλουν σήμερα προσπάθειες να περιορίσουν τις πυρκαγιές σε περιοχές με βλάστηση, που έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, ενώ οι συνθήκες αναμένονται να επιδεινωθούν τις επόμενες ημέρες, με την πυροσβεστική να προειδοποιεί ότι η κατάσταση μπορεί να γίνει τόσο δύσκολη που δεν θα είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών.

Πάνω από 70 πυρκαγιές μαίνονται στη Νέα Νότια Ουαλία, τη πολιτεία της χώρας με τον μεγαλύτερο πληθυσμό, και ακραίες ή σοβαρές συνθήκες προβλέπεται να επικρατήσουν σε πολλές περιοχές μεθαύριο, Τρίτη, μεταξύ των οποίων και στην πόλη του Σίδνεϋ, όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα.

«Με τόσες πολλές πυρκαγιές να καίνε ήδη, σπίτια και ζωές θα κινδυνεύσουν», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε ανάρτηση στο Twitter. «Εάν απειλείστε από πυρκαγιά, ίσως και να μην λάβετε βοήθεια».

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Νότια Ουαλία από την Παρασκευή, όταν έφθασαν σε αριθμό ρεκόρ οι πυρκαγιές για τις οποίες εκδόθηκαν προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης και τουλάχιστον 150 σπίτια καταστράφηκαν. Πέντε άνθρωποι είχαν κηρυχθεί αγνοούμενοι από τις αρχές χθες το απόγευμα, αλλά τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα ότι έχουν εντοπιστεί.

Σε κέντρο υποδοχής πυροπαθών στην πόλη Ταρί, ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον επαίνεσε το έργο των πυροσβεστών, των εθελοντών και των μελών της κοινότητας αλλά προειδοποίησε ότι επίκεινται δύσκολες ημέρες.

"Where we thought we had koalas, we now think they have been incinerated. The fire is so intense, that's what's happening." Sue Ashton, the president of the Port Macquarie Koala Hospital. #9News pic.twitter.com/v2WOGkXpgG

— Nine News Australia (@9NewsAUS) November 8, 2019