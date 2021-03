Μακελειό στις ΗΠΑ: Πυροβολισμοί με 10 νεκρούς (ΒΙΝΤΕΟ)

Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός, σκοτώθηκαν από πυρά ενόπλου το απόγευμα της Δευτέρας μέσα σε σούπερ μάρκετ στην πόλη Μπόλντερ, στην πολιτεία Κολοράντο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο ύποπτος για το μακελειό τραυματίστηκε και συνελήφθη, πρόσθεσε η Χέρολντ.

At least 10 people, including a Boulder police officer, were killed in a shooting at a supermarket in Boulder, Colorado, according to authorities.

A suspect is in custody, Boulder Police Chief Maris Herold said. https://t.co/jIwqpRmYxL

— CNN (@CNN) March 23, 2021