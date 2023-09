Μαρόκο: Ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών - Tουλάχιστον 296 νεκροί

Τουλάχιστον 296 είναι οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε το βράδυ της Παρασκευής το Μαρόκο, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό που έδωσαν πριν από λίγο στη δημοσιότητα οι αρχές της αφρικανικής χώρας.

Το δίκτυο Al Arabiya αναφέρει πως υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι σε ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν. Πέντε μέλη μιας οικογένειας ανασύρθηκαν νεκρά από ερείπια σπιτιού στην πόλη Ντεμνάτ, μετέδωσε νωρίτερα.

Η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα, 01:00 ώρα Ελλάδος) ήταν μεγέθους 6,9 βαθμών, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο εντοπίζεται 77 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Μαρακές και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν βίντεο που δείχνουν εικόνες από ένα δρομάκι γεμάτο ερείπια, καθώς άνθρωποι περνούσαν από τα συντρίμμια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Άλλοι ανέφεραν ότι αρκετές στέγες σπιτιών είχαν καταρρεύσει καθώς οι άνθρωποι πλημμύρισαν στους δρόμους για τυχόν μετασεισμούς. Ένα ανεπιβεβαίωτο βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει μια κατάρρευση πολυώροφου κτιρίου καθώς σημειώθηκε ο σεισμός.

