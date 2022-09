Με δύτες ή drones το σαμποτάζ στον Nord Stream

Για «ξένο δάκτυλο» κάνουν λόγο οι Ευρωπαίοι σχολιάζοντας τα τεκταινόμενα στη Βαλτική με αφορμή τις διαρροές σε τρεις υποθαλάσσιες γραμμές των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2 μέσα σ΄ένα 24ωρο και τους ειδικούς να προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι. Το επίμαχο ερώτημα είναι πώς έγινε η δολιοφθορά που έχει προκαλέσει αναστάτωση στη γηραιά ήπειρο.

Στο μεταξύ, οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας φοβούνται ότι o αγωγός Nord Stream 1 θα καταστεί μη λειτουργικός για πάντα μετά από τις μεγάλες διαρροές που σημειώθηκαν στη Βαλτική Θάλασσα, ανέφερε η γερμανική εφημερίδα Tagesspiegel, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές.

Εάν οι διαρροές στις δύο γραμμές του Nord Stream 1 δεν επιδιορθωθούν γρήγορα, μεγάλος όγκος αλμυρού νερού θα εισρεύσει στους αγωγούς και θα προκαλέσει διάβρωση, ανέφερε η εφημερίδα επικαλούμενη τις ίδιες πηγές.

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία και ενώ διεξάγονταν δημοψηφίσματα σε τέσσερις ουκρανικές επαρχίες όπου έχουν τον έλεγχο οι φιλορώσοι, η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με το σαμποτάζ στους ρωσικούς αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2.

