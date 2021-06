Με την... ευχή της Ελισάβετ το νεογέννητο πήρε το όνομα Λίλιμπετ

Ο πρίγκιπας Χάρι ζήτησε την άδεια της βασίλισσας Ελισάβετ για να ονομάσει την κόρη του Λίλιμπετ, που είναι το χαϊδευτικό της. Ο 36χρονος Χάρι φαίνεται πως παραμένει κοντά στη γιαγιά του, παρά το γεγονός ότι εγκατέλειψε τη βασιλική οικογένεια το 2020 και έδωσε συνεντεύξεις κατά του παλατιού.

Αν και «βασιλικός σχολιαστής» χαρακτήρισε την επιλογή του ονόματος «αγενή» και «ταπεινωτική», λέγοντας πως μόνο ο αείμνηστος πρίγκιπας Φίλιππος φώναζε έτσι την βασίλισσα, φαίνεται πως ο Χάρι ζήτησε και πήρε την άδεια πριν από τη γέννηση του μωρού.

Πηγές μέσα από το παλάτι επιβεβαίωσαν ότι ο Χάρι πήρε την «ευχή» της βασίλισσας Ελισάβετ για το όνομα της κόρης του. Ωστόσο, μια άλλη πηγή ανέφερε στα Μέσα: «Θα ήταν πιθανότατα ένα τηλεφώνημα του Χάρι στη γιαγιά του, η οποία δεν θα μπορούσε να του αρνηθεί κάτι τέτοιο». Μετά από μερικούς θυελλώδεις μήνες που φάνηκαν να βαθαίνουν το «ρήγμα» με τα υπόλοιπα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έκαναν την έκπληξη ονομάζοντας την μικρή κορούλα τους που γεννήθηκε την Παρασκευή «Λίλιμπετ Νταϊάνα».

Σύμφωνα με το Page Six, πρόκειται για μια ξεκάθαρη κίνηση καλής θέλησης για συμφιλίωση εκ μέρους του ζευγαριού. Μπορεί ο Χάρι και η Μέγκαν να διατύπωσαν το τελευταίο διάστημα σοβαρές κατηγορίες - ακόμα και για ρατσισμό - εις βάρος μελών βασιλικής οικογένειας, όμως δεν παρέλειπαν να επαναλαμβάνουν σε κάθε εκρηκτική τους συνέντευξη ότι τρέφουν απόλυτο σεβασμό και βαθιά αγάπη για την ίδια τη Βασίλισσα Ελισάβετ.

