Μεγάλα προβλήματα από τη καταιγίδα «Λαρίσα» στη Βρετανία

Παγιδευμένοι επί περισσότερο από επτά ώρες έμειναν τη νύχτα εκατοντάδες οδηγοί στον αυτοκινητόδρομο M62 στην κομητεία Λάνκασιρ της βορειοδυτικής Αγγλίας καθώς το χιόνι και ο πάγος δημιούργησαν ολισθηρότητα στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα νταλίκες να διπλώσουν και να μπλοκάρουν την κυκλοφορία.

Στη βόρεια Αγγλία, στη βόρεια Ουαλία και στη Βόρεια Ιρλανδία από το βράδυ της Πέμπτης επικρατούν συνθήκες σφοδρής χιονοκαταιγίδας, η οποία μάλιστα έλαβε την ονομασία «Καταιγίδα Λαρίσα» από τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία.

🌨️ The UK is set to experience severe snowstorms and travel disruption on Thursday https://t.co/dnnsLyq46O

— The Telegraph (@Telegraph) March 9, 2023