Μεγάλη τραγωδία στο Γιοχάνεσμπουργκ - Τουλάχιστον 63 οι νεκροί από φωτιά σε κτήριο

Μεγάλη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νοτίου Αφρικής μετά αό φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στην μεγάλη πόλη.

Τουλάχιστον 63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από την πυρκαγιά, σύμφωνα με τις αρχές της Νότιας Αφρικής, ενώ περισσότεροι από 40 άλλοι έχουν τραυματιστεί. Αξιωματούχοι του Γιοχάνεσμπουργκ δηλώνουν ότι δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά στο πενταώροφο κτήριο στο κέντρο της πόλης.

BREAKING NEWS The death toll in the Johannesburg CBD fire has risen to 63 and 43 injured Video source : @Thabo_Tshaba pic.twitter.com/ydvksJoBVQ — News Live SA (@newslivesa) August 31, 2023

Ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, Ρόμπερτ Μουλαούτζι, δήλωσε στο BBC ότι οι πυροσβέστες κατάφεραν να βγάλουν έξω κάποιους από τους ενοίκους. Είπε ότι η πυρκαγιά είχε κάψε από μέσα το κτήριο και ότι η αναζήτηση για άλλα θύματα συνεχίζεται.

ALERT 🚨 More than 60 people have died in a fire that engulfed a five-storey building in central Johannesburg, South Africa READ: https://t.co/CXpdHX9jhF pic.twitter.com/AbhSe5QnOV — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 31, 2023

«Μετακινούμαστε όροφο προς όροφο διεξάγοντας αυτές τις ανασύρσεις σωμάτων», δήλωσε ο κ. Μουλαούτζι στον τοπικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ENCA.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, πρώην Twitter, από τον κ. Mulaudzi έδειχνε πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα έξω από το κτίριο με καμένα παράθυρα. Φωτογραφίες από τον τόπο του συμβάντος έδειχναν σκεπασμένα πτώματα παρατεταγμένα κοντά στο καμένο κτίριο.

BREAKING: Footage has been released from the scene in Johannesburg where at least 52 people have died in a fire.https://t.co/M5u9pyLvT0 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/OA40HheGFt — Sky News (@SkyNews) August 31, 2023

Το κτίριο βρίσκεται σε μια πρώην επιχειρηματική συνοικία στο οικονομικό κέντρο της Νότιας Αφρικής. Χρησιμοποιούνταν ως άτυπος οικισμός, δήλωσε ο κ. Mulaudzi. Τοπικές αναφορές αναφέρουν ότι οι ένοικοι του κτιρίου ήταν κυρίως μετανάστες από άλλες αφρικανικές χώρες.

Πηγή: Πρώτο Θέμα