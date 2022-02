Μετά τη «Γιούνις» η καταιγίδα Φράνκλιν «σαρώνει» τη Βρετανία

Tρίτωσε το κακό στη Βρετανία καθώς μέσα σε μία εβδομάδα τρεις καταιγίδες έπληξαν τη χώρα προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό, εναέριο και σιδηροδρομικό δίκτυο.

Μετά τις καταιγίδες «Ντάντλεϊ» και «Γιούνις», η «Φράνκλιν» πλήττει το τελευταίο 24ωρο πολλές περιοχές της χώρας. Με ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες ακόμη και ανεμοστρόβιλους βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι οι κάτοικοι στη Βόρεια Αγγλία με τις αρχές να κάνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια.

Περίπου 155.000 άνθρωποι εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς ρεύμα μετά την επέλαση της καταιγίδας Γιούνις, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail.

H κατάσταση είναι δύσκολη στη Βόρεια Ιρλανδία, την Αγγλία, την Ουαλία και τη νοτιοδυτική Σκωτία. Πολλές ζημιές αναφέρθηκαν ήδη από πτώσεις δέντρων ενώ δημιουργήθηκαν προσωρινά καταφύγια για τους ανθρώπους που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.

Στη δυτική Σκωτία, πολλά ποτάμια έχουν υπερχειλίσει, όπως αναφέρει το βρετανικό δίκτυο Sky News ανεβάζοντας στην ιστοσελίδα του ανάλογα βίντεο. Στο ανατολικό Γιορκσάιρ, η κατάσταση είναι το ίδιο δραματική. Στο νότιο Μάντσεστερ, περισσότερες από 400 οικογένειες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκαλεί στο πέρασμά της η καταιγίδα «Φράνκλιν».

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι η καταιγίδα Φράνκλιν, το τρίτο κατά σειρά φαινόμενο που πλήττει τη χώρα, θα συνεχίσει να φέρνει ανεμοθύελλες και ισχυρές βροχοπτώσεις και τις επόμενες ώρες.

Looks like #Franklin left the coffee frother on all night in the Shack. The road down onto @PStrandNT early this morning @Harrys_Shack @WeatherCee pic.twitter.com/OBZprGWOUs

— Joe Passmore (@roughfield) February 21, 2022