Το μήνυμα Μισέλ Ομπάμα στην Γκρέτα για χλευαστικά σχόλια Τραμπ

Η Μισέλ Ομπάμα έστειλε μήνυμα στήριξης στην ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ μετά τα ειρωνικά σχόλια που δέχτηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Μην αφήσεις κανέναν να μειώσει το φως σου. Όπως τα κορίτσια που συνάντησα στο Βιετνάμ και σε όλο τον κόσμο, έχεις τόσα πολλά να προσφέρεις σε όλους μας», έγραψε η πρώην Πρώτη Κυρία στο twitter.

Χωρίς να αναφέρει τον Τραμπ, η Μισέλ Ομπάμα πρόσθεσε: «Αγνόησε τους αμφισβητίες και να ξέρεις ότι εκατομμύρια άνθρωποι σε επευφημούν».

Η Τούνμπεργκ, η οποία έχει εμπνεύσει χιλιάδες διαδηλωτές σε όλο τον κόσμο να ζητήσουν ενεργό δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ονομάστηκε πρόσωπο της χρονιάς από το περιοδικό Time, κάτι που σχολιάστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

.@GretaThunberg, don’t let anyone dim your light. Like the girls I’ve met in Vietnam and all over the world, you have so much to offer us all. Ignore the doubters and know that millions of people are cheering you on.

— Michelle Obama (@MichelleObama) December 13, 2019