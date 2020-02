Μοιραία πτήση με ρουκέτα για να δείξει πως η γη είναι επίπεδη-vid

Ο ριψοκίνδυνος πιλότος «Mad Mike» Hughes σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια απόπειρας εκτόξευσης ενός αυτοσχέδιου πυραύλου του στην έρημο της Καλιφόρνια.

Ο 64χρονος θα εκτόξευε τον πύραυλό του για μία νέα, επερχόμενη, σειρά του Science Channel με τίτλο «Homemade Astronauts».

«Αυτές τις δύσκολες ώρες, οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι στην οικογένεια και τους φίλους του Mike Hughes. Το όνειρό του ήταν να κάνει αυτή την εκτόξευση και το Science Channel ήταν εκεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κανάλι.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md

— Science Channel (@ScienceChannel) February 23, 2020