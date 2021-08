Το «μωρό» του Nevermind μηνύει Nirvana για παιδική πορνογραφία

Τριάντα χρόνια αφότου «πρωταγωνίστησε» ως γυμνό μωρό σε έναν από τα πλέον εμβληματικά εξώφυλλα άλμπουμ της ροκ σκηνής, το Nevermind των Nirvana, o Σπένσερ Έλντεν μηνύει σήμερα το συγκρότημα για παιδική πορνογραφία.

Στο εξώφυλλο-σήμα κατατεθέν του θρυλικού άλμπουμ των Nirvana εικονίζεται ο Έλντεν σε ηλικία τεσσάρων μηνών να κολυμπά γυμνός σε πισίνα της Καλιφόρνια «κυνηγώντας» ένα δολάριο, σε μία σαφή αναφορά στον καπιταλισμό.

Ο ίδιος σήμερα, στα 30 του χρόνια, καταθέτει μήνυμα ενώπιον των δικαστηρίων της Καλιφόρνια εναντίων της χήρας του Κέρτ Κομπέιν, Κόρντεϊ Κοξ, των υπόλοιπων μελών του συγκροτήματος, καθώς και των δισκογραφικών εταιρειών που κυκλοφόρησαν ή διένειμαν το άλμπουμ τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι οι κατηγορούμενοι παρήγαγαν υλικό παιδικής πορνογραφίας με την εικόνα που τον παρουσιάζει να κολυμπά με τα γενητικά του όργανα εκτεθειμένα.

Στην αγωγή που κατατέθηκε γίνεται λόγος για «σεξουαλική εκμετάλλευση του ιδίου για εμπορικούς σκοπούς από τη βρεφική ηλικία έως και σήμερα», και προστίθεται ότι οι κατηγορούμενοι «παρήγαγαν εν γνώσει τους, κατέχουν και διαφημίζουν παιδική πορνογραφία που απεικονίζει τον Σπένσερ».

Ο Σπένσερ Έλντερ, ο οποίος ήταν τεσσάρων μηνών όταν τραβήχτηκε η φωτογραφία για το διάσημο εξώφυλλο, λέει ότι η έχει υποστεί μακρόχρονες συνέπειες, περιλαμβανομένης «ακραίας και μόνιμης συναισθηματικής δυσφορίας με σωματικές εκδηλώσεις».

Αναφέρεται, δε, ότι έχει επηρεαστεί ως προς την εκπαίδευσή του, τις μισθολογικές αμοιβές, αλλά και της «απόλαυσης για τη ζωή», αλλά και ότι το εξώφυλλο κάνει τον Έλντεν να μοιάζει με «εργαζόμενο του σεξ» εξαιτίας της παρουσίας του χαρτονομίσματος στο πλάνο.

Ο ίδιος αναφέρει πως δεν είχε υπάρξει κάποια χρηματική αμοιβή για την παρουσία του στο εξώφυλλο, ενώ στην αγωγή που κατατέθηκε ζητά τουλάχιστον 150.000 δολάρια από καθέναν από τους εναγόμενους.

