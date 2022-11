Μουντιάλ 2022: Ο Μπάιντεν πανηγύρισε την πρόκριση των ΗΠΑ -ΒΙΝΤΕΟ

Οι ΗΠΑ νίκησαν με 1-0 το Ιράν σε ένα ματς - τελικό και προκρίθηκαν στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη της εθνικής του, η οποία το Σάββατο στα νοκ άουτ θα αντιμετωπίζει την Ολλανδία.

Biden returns to microphone to announce U.S. victory over Iran in the World Cup:

"USA! USA! That's a big game, man. When I spoke to the coach and the players, I said, 'You can do this.' They went 'eh.' They did it, God love 'em. Anyway, just thought you might want to hear." pic.twitter.com/FAQpEHMi7G

— JM Rieger (@RiegerReport) November 29, 2022