Μπαγκλαντές: 7 νεκροί & 50 τραυματίες από έκρηξη σε κτίριο (VID)

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε χθες στην πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές, Ντάκα.

Τα αίτια της έκρηξης, στο ισόγειο ενός τριώροφου κτιρίου, στην πολυσύχναστη συνοικία Μογμπαζάρ, δεν έχουν διευκρινιστεί. "Μέχρι στιγμής έχουμε πληροφορίες για επτά νεκρούς και 50 τραυματίες που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία", είπε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Σαφικούλ Ισλάμ.

Επτά γειτονικά κτίρια και δύο λεωφορεία υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη. Σε πλάνα που μετέδωσε η τοπική τηλεόραση φαίνονται στρεβλωμένες κολόνες, κομμάτια τσιμέντου και σπασμένα γυαλιά, σκορπισμένα στον δρόμο.

#DhakaBlast: A powerful explosion shook #Bangladesh's capital #Dhaka’s #Moghbazar, killing 7 people, including a child, and injuring 70 more. Cops called it a gas explosion, but the fire department refused to confirm until the investigation was complete.. pic.twitter.com/xWLdql0Ecu

— 𝕱𝖆𝖙𝖎𝖍 𝕾𝖚𝖑𝖙𝖆𝖓 𝕸𝖊𝖍𝖒𝖊𝖉 𝕳𝖆𝖓 ☝🏿﷽ (@Fatih_S_Mehmed) June 27, 2021