Μπάιντεν: Θέλω να είμαι ξανά υποψήφιος το 2024

«Οι ψηφοφόροι έστειλαν μήνυμα ότι θέλουν να αγωνιστούν για τη Δημοκρατία» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στο διάγγελμά του για τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, τονίζοντας φυσικά ότι ακόμη δεν υπάρχει συνολική εικόνα απ' όλες τις Πολιτείες.

, ωστόσο είπε ότι θα συζητήσει με την οικογένειά του και θα αποφασίσει στις αρχές του 2023. Παράλληλα, όμως, τόνισε ότι, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κατέβει εκ νέου στην κούρσα για ον Λευκό Οίκο, θα πρέπει να διασφαλιστεί, στο πλαίσιο τιυ Συντάγματος, ότι δεν θα επανέλθει στην εξουσία.

Ευχαρίστησε τους νέους ψηφοφόρους, που συμμετείχαν δυναμικά και μαζικά στη διαδικασία, ενώ παραδέχτηκε ότι η προηγούμενη διετία ήταν δύσκολη και αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της θητείας του, με έμφαση στο εμβολιασμό για την πανδημία και τη μείωση της ανεργίας, αλλά και των ομοσπονδιακών φόρων. «Τώρα αρχίζουμε» ανέφερε, λέγοντας ότι διαψεύστηκαν οι εκτιμήσεις για «κοκκινο κύμα» (σ.σ. νίκη των Ρεπουμπλικανών) στις ενδιάμεσες εκλογές.

Δεν παρέλειψε ωστόσο να αναφέρει ότι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι είναι «μπερδεμένοι».

Ο Μπάιντεν είπε ακόμη, μεταξύ άλλων, ότι θα συνεργαστεί με τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά δεν θα δεχτεί μέτρα που θα αυξήσουν τον ήδη υψηλό πληθωρισμό στις ΗΠΑ. «Είμαι έτοιμος να δεχτώ συμβιβασμούς για το καλό του αμερικανικού λαού» ανέφερε χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι «δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε κάθε μέρα, το μέλλον των ΗΠΑ είναι πολλά υποσχόμενο».

«Θυμηθείτε ποιοι στο δ... είμαστε («Remember who the hell we are»), είμαστε οι ΗΠΑ» υπογράμμισε σε άλλο σημείο, αναφερόμενος στο μεγαλείο και τα επιτεύγματα του αμερικανικού έθνους. «Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορούμε να κάνουμε» τόνισε.

Ο ίδιος απέφυγε τις εκτιμήσεις για την έκβαση της μάχης μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών για τον έλεγχο της Βουλής των αντιπροσώπων, ενώ αναφέρθηκε και στη ρωσική αποχώρηση από τη Χερσώνα, τονίζοντας ότι τα στρατεύματα του Πούτιν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο μέτωπο.

Δεν παρέλειψε, δε, να επιτεθεί εκ νέου στις πετρελαϊκές, υπογραμμίζοντας ότι, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, αποκομίζουν υπερκέρδη.