Μπαράζ συλλήψεων για τα κτίρια που κατέρρευσαν στην Τουρκία

Οι αρχές συνέλαβαν εργολάβους και ιδιοκτήτες κατασκευαστικών εταιριών στην Κωνσταντινούπολη, σε αεροδρόμια και στα κατεχόμενα της Κύπρου

Μετά τις συλλήψεις υπευθύνων το Σαββατοκύριακο, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε νέες συλλήψεις σήμερα, σχετικά με τους δύο μεγάλους σεισμούς που έπληξαν την περασμένη εβδομάδα τη νότια Τουρκία και τη δυτική Συρία.

Ο Ναζμί Τοσούν, επόπτης κατασκευής και τεχνικός αντιπρόσωπος του συγκροτήματος Emre Apartment που καταστράφηκε στην επαρχία Γκαζιαντέπ, συνελήφθη σήμερα το πρωί στην Κωνσταντινούπολη.

Εισαγγελείς στη Μαλάτια εξέδωσαν επίσης σήμερα εντάλματα σύλληψης σε βάρος 31 προσώπων σε σχέση με κτίρια που κατέρρευσαν στην πόλη.

Η αστυνομία συνέλαβε στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο τον Χασάν Αλπαργκούν αφού μερικά κτίρια που είχαν οικοδομηθεί από την κατασκευαστική εταιρεία του κατέρρευσαν το σαββατοκύριακο στη νότια επαρχία των Αδάνων, σύμφωνα με δυνάμεις ασφαλείας.

