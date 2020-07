Νάγια Ριβέρα: Τι έδειξε το ιατροδικαστικό πόρισμα

Σε τυχαίο πνιγμό οφείλεται ο θάνατος της ηθοποιού της δημοφιλούς σειράς «Glee» Νάγια Ριβέρα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση.

«Η αιτία θανάτου είναι πνιγμός και ο τρόπος θανάτου είναι ατύχημα» ανέφερε η μεταθανάτια εξέταση της κομητείας Βεντούρα.

Σύμφωνα με τη νεκροψία - νεκροτομή, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι τα ναρκωτικά ή το αλκοόλ έπαιξαν κάποιο λόγο στον τυχαίο θάνατο, ούτε υπήρχαν σημάδια από τραυματισμούς ή κάποια ασθένεια. Ο ιατροδικαστής πρόσθεσε ότι θα γίνει και τοξικολογική εξέτασεις.

Όπως έγινε γνωστό χθες από τον σερίφη της κομητείας, πριν εξαφανιστεί στη λίμνη Πιρού, που βρίσκεται στην Καλιφόρνια, η γνωστή ηθοποιός από τη σειρά «Glee», Νάγια Ριβέρα, χρησιμοποίησε τις τελευταίες της δυνάμεις για να βάλει τον 4χρονο γιο της στο σκάφος, αλλά δεν της έμεινε ενέργεια για να καταφέρει να σώσει τον εαυτό της. Ο θάνατος της 33χρονης χαρακτηρίστηκε και επίσημα ως ατύχημα.

Το αστυνομικό τμήμα της Βεντούρα ταυτοποίησε το πτώμα που βρέθηκε την 6η ημέρα των ερευνών από τα οδοντιατρικά στοιχεία της.

Μία βαρκάδα που εξελίχθηκε σε τραγωδία

Η 33χρονη Ριβέρα θεωρείτο πνιγμένη από την περασμένη Τετάρτη που αγνοούνταν. Είχε νοικιάσει μια βάρκα στην λίμνη Πιρού για να πάει βόλτα με τον 4χρονο γιο της Τζόσεϊ, ο οποίος βρέθηκε αργότερα να κοιμάται μέσα στη βάρκα.

Το πτώμα της βρέθηκε νωρίς τη Δευτέρα κοντά στην επιφάνεια της λίμνης σε μια περιοχή, όπου είχαν χαθεί τα ίχνη της βάρκας και όπου το βάθος της λίμνης είναι 11 με 18 μέτρα και υπάρχει πυκνή υποθαλάσσια βλάστηση, είπε ο σερίφης της κομητείας Βεντούρα Μπιλ Αγιάμπ.

Ο γιος της Ριβέρα είπε στις αρχές ότι είχε πάει με τη μητέρα του για να κολυμπήσουν στην λίμνη, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 80 χιλιομέτρων από το Λος Άντζελες.

Όπως είπε ο Αγιάμπ, δεν είναι σαφές τι συνέβη, αλλά ο μικρός είπε στις Αρχές ότι η μητέρα του τον έσπρωξε για να ξαναμπεί στην βάρκα, αλλά η ίδια δεν μπήκε.

Η Ριβέρα δεν φορούσε σωσίβιο.

Το «Glee», μια τηλεοπτική δραματική σειρά-μιούζικαλ με θέμα μια σχολική χορωδία, ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ποπ κουλτούρας πριν από μια δεκαετία, αλλά έχει στιγματιστεί από τραγωδίες.

The attached document was just released by the Ventura County Medical Examiner's Office regarding Naya Rivera, whose body was found yesterday in Lake Piru. pic.twitter.com/6APEgrBPaQ

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 14, 2020