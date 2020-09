Ναγκόρνο-Καραμπάχ: Καταγγελίες για εμπλοκή Τούρκων μισθοφόρων

Νέος κύκλος αιματηρών συγκρούσεων ξέσπασε στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, τον αρμενικό θύλακα μέσα στο Αζερμπαϊτζάν.

Στις 7:10 το πρωί δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν επιτέθηκαν εναντίον των Αρμενίων. Πηγές και των δύο πλευρών αναφέρουν νεκρούς και τραυματίες από τις συγκρούσεις.

Το Μπακού ανακοίνωσε ότι κατέλαβε έξι χωριά που βρίσκονται στα σύνορα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Απελευθερώσαμε έξι χωριά, πέντε στο Φιζούλι, ένα στο Τζεμπράιλ».

Στη συνέχεια το Anadolu μετέδωσε ότι καταλήφθηκε ένα ακόμα χωριό.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν είχε ανακοινώσει ότι εξαπέλυσε στρατιωτική επιχείρηση κατά μήκος της «γραμμής επαφής», μιας ναρκοθετημένης περιοχής που χωρίζει τις υποστηριζόμενες από την Αρμενία δυνάμεις από τα αζερινά στρατεύματα.

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ σε τηλεοπτικό διάγγελμά του είπε μεταξύ άλλων:

«Ο αζερινός στρατός μάχεται σήμερα στο έδαφός του, υπερασπίζεται την εδαφική ακεραιότητά του, καταφέρει συντριπτικά πλήγματα στον εχθρό. Η υπόθεσή μας είναι δίκαιη και θα νικήσουμε».

Ο εκπρόσωπος της προεδρίας του Αζερμπαϊτζάν, Hikmet Haciyev, είπε στο Al Jazeera ότι ο στόχος της επίθεσης χώρας του είναι η ανακατάληψη όλου του εδάφους του Αζερμπαϊτζάν που ελέγχεται από τις αρμενικές δυνάμεις, δηλαδή της περιοχής Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Η αρμενική απάντηση

NAGORNO KARABAKH: MoD release footage of what they claim is the shoot down of an Azerbaijani drone earlier today. pic.twitter.com/PLodMJLsAS

Από την άλλη μεριά, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν κήρυξε γενική επιστράτευση και στρατιωτικό νόμο. Κάλεσε τον πληθυσμό να «είναι έτοιμος να υπερασπισθεί την ιερή πατρίδα. «Ας υποστηρίξουμε σθεναρά το κράτος μας, τον στρατό μας (...) και θα νικήσουμε. Ζήτω ο ένδοξος αρμενικός στρατός!», έγραψε στο Facebook.

Ο κ. Πασινιάν είπε ακόμα ότι:

«Το απολυταρχικό καθεστώς του Αζερμπαϊτζάν κήρυξε και πάλι τον πόλεμο στον λαό της Αρμενίας. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός πολέμου μεγάλης κλίμακας που θα μπορούσε να έχει «απρόβλεπτες συνέπειες» και θα επεκταθεί».

Το αρμενικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την «επίθεση της στρατιωτικοπολιτικής ηγεσίας του Αζερμπαϊτζάν» και δήλωσε πως η αρμενική πλευρά θα δώσει την κατάλληλη στρατιωτική και πολιτική απάντηση. Το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας ανακοίνωσε πως τα στρατεύματά του κατέρριψαν δύο ελικόπτερα και τρία μη επανδρωμένα αεροπλάνα του Αζερμπαϊτζάν.

Η Τουρκία στο πλευρό των Αζέρων

“Turkish nation stands by its Azeri brothers and sisters with all its means as it has always been." https://t.co/cwFSwKsnKW

Η Άγκυρα πήρε ξεκάθαρα θέση υπέρ των Αζέρων, Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε:

«Το τουρκικό έθνος θα στηρίξει τους Αζέρους αδελφούς μας με όλα μας τα μέσα όπως πάντα».

Κάλεσε επίσης την Αρμενία να «σταματήσει την επιθετικότητά της».

«Ο ίδιος επέκρινε τη διεθνή κοινότητα που δεν «αντέδρασε με επαρκή τρόπο, όπως έπρεπε» απέναντι σε αυτό που αποκάλεσε «επιθετικότητα» της Αρμενίας.

Ο Ερντογάν έκανε επίσης γνωστό ότι είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, του οποίου χαιρέτισε τη «συνετή και αποφασιστική στάση».

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να διασφαλίσει ότι η Τουρκία δεν θα εμπλακεί στη διαμάχη της Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν.

Προειδοποίησε ακόμα ότι η συμπεριφορά της Τουρκίας θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τον νότιο Καύκασο και τις γειτονικές περιοχές.

Syrian fighters sent by Turkey to #Azerbaijan are advancing to the front lines to fight with the Azerbaijani army on the #Armenian border. pic.twitter.com/ipCKoGUZlK

Ο ηγέτης του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, Αράικ Χαροτυουνιάν, κατηγόρησε την τουρκική κυβέρνηση ότι στέλνει μισθοφόρους στο Αζερμπαϊτζάν.

«Έχουμε πληροφορίες ότι μισθοφόροι από την Τουρκία και άλλες χώρες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο Αζερμπαϊτζάν Ο τουρκικός στρατός βρίσκεται ήδη στο Αζερμπαϊτζάν, με το πρόσχημα των στρατιωτικών ασκήσεων».

Στο διαδίκτυο εμφανίστηκαν βίντεο που δείχνουν Σύρους μισθοφόρους να συμμετέχουν στις συγκρούσεις.

Η διασταύρωσή τους από ανεξάρτητες πηγές δεν είναι δυνατή αυτή τη στιγμή.

Εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός

Η διεθνής κοινότητα εκφράζει τη ζωηρή ανησυχία της για την ανάφλεξη στον Ναγκόρνο-Καραμπάχ και καλεί τις δύο πλευρές σε κατάπαυση του πυρός.

#BREAKING : Supported by #Turkey , #Azerbaijan has just started a war against #Armenia in-order to occupy #Artsakh / #NagornoKarabakh . For now, #Azerbaijan has lost a Mi-8 transport helicopter, a Mi-24 heavy attack helicopter, 3 UAVs & over 20 #Syrian mercenaries! pic.twitter.com/rrFlmM1ADi

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, που προκάλεσε και θύματα μεταξύ αμάχων.

Καλούμε όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να προβούν σε άμεση παύση των εχθροπραξιών και να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της Ομάδας Μινσκ.

Η ειρηνική επίλυση των διαφορών στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου είναι μονόδρομος για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Αναμένουμε ότι κάθε ενέργεια και δήλωση από πλευράς εμπλεκομένων αλλά και τρίτων θα εντάσσεται σε αυτή τη λογική, αποφεύγοντας την υποδαύλιση της έντασης».

Σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε: «Καλούμε τα μέρη να παύσουν αμέσως το πυρ και να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη σταθεροποίηση της κατάστασης».

Η Ρωσία είναι η βασική σύμμαχος της Αρμενίας.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ έγραψε στο Twitter: «Οι πληροφορίες που αφορούν το Ναγκόρνο-Καραμπάχ αποτελούν πηγή σοβαρότατων ανησυχιών. Η στρατιωτική δράση πρέπει να σταματήσει, επειγόντως, για να αποτραπεί οποιαδήποτε κλιμάκωση της βίας. Μια άμεση επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, χωρίς προαπαιτούμενα, είναι ο μοναδικός δυνατός δρόμος».

Ανάλογες εκκλήσεις έκαναν η Γαλλία και η Γερμανία.

