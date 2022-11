NASA: Εκτοξεύτηκε επιτυχώς η αποστολή με προορισμό τη Σελήνη

Εκτοξεύτηκε με επιτυχία η αποστολή Artemis 1 της NASA με προορισμό τη Σελήνη.

Πρόκειται για την υλοποίηση του σχεδίου της NASA για μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στο φεγγάρι. Η δοκιμαστική αποστολή Artemis I, που εκτοξεύτηκε την Τετάρτη, μεταφέρει τρία ανδρείκελα στον γύρο της Σελήνης.

Ο νέος, γιγάντιος πύραυλος SLS αναχώρησε έπειτα από δέκα εβδομάδες αναβολών, τεχνικών απροόπτων και τυφώνων που χτύπησαν το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα.

Ο πύραυλος SLS θα μεταφέρει το σκάφος Orion έξω από τη Γη και αυτό στη συνέχεια θα ταξιδέψει στη Σελήνη, θα τεθεί σε τροχιά γύρω από αυτή για 39-42 μέρες και θα επιστρέψει στον πλανήτη μας.

We are going.

For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9

— NASA (@NASA) November 16, 2022