Ο άνδρας που, εμπνευσμένος από την ιδεολογία του ISIS, μπήκε σε ένα σούπερ μάρκετ στο Όκλαντ και μαχαίρωσε τουλάχιστον 6 άτομα, προτού τελικά πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών, ήταν ένας «βίαιος εξτρεμιστής» γνωστός στις αστυνομικές αρχές, δήλωσε σήμερα η Νεοζηλανδή πρωθυπουργός Τζασίντα Άρντερν.

Σύμφωνα με το Sky News, επρόκειτο για άνδρα με καταγωγή από τη Σρι Λάνκα που ζούσε στη Νέα Ζηλανδία από το 2011.

«Ένας βίαιος εξτρεμιστής εξαπέλυσε τρομοκρατική επίθεση εις βάθος αθώων Νεοζηλανδών» είπε η Άρντερν σε μια συνέντευξη Τύπου το πρωί της Παρασκευής. Το άτομο αυτό ήταν γνωστό σε πολλές υπηρεσίες από το 2016, και η Άρντερν επιβεβαίωσε ότι είχε και η ίδια ενημερωθεί για τη δραστηριότητά του, και ότι συγκλονίστηκε μαθαίνοντας τι συνέβη σήμερα.

«Ήταν ένα πρόσωπο γνωστό στις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας μας και οι κινήσεις του βρίσκονταν υπό διαρκή παρακολούθηση. Υπάρχουν πολύ λίγα άτομα που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία».

New Zealand PM: Stabbing in New Lynn a terrorist attack, ISIS inspired. 6 people have been stabbed, ages 25 - 65 years, three are in serious condition pic.twitter.com/qefLNepc8R

