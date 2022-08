Νέες εκρήξεις κοντά σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Κριμαία

Νέες εκρήξεις συγκλόνισαν απόψε την Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσαρτήθηκε το 2014 από τη Ρωσία. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο πηγές της ρωσικής διοίκησης στην περιοχή, τουλάχιστον τέσσερις εκρήξεις ακούστηκαν από την περιοχή όπου βρίσκεται το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Μπελμπέκ, βόρεια της Σεβαστούπολης.

Ο ασκών χρέη κυβερνήτη της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ ανέφερε σε μήνυμά του στο Telegram ότι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. «Δεν υπάρχουν ζημιές. Κανείς δεν τραυματίστηκε», σημείωσε.

In the occupied #Crimea tonight loudly

At least four explosions occurred in Sevastopol, Reuters reported.

Agency sources reported that the explosions occurred on the "Belbek" military airfield in #Sevastopol.

It is reported that there could be more than 40 fighter aircrafts. pic.twitter.com/MqqiIXQu5z

— NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2022