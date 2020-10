Νέο lockdown στην Αγγλία για ένα μήνα ανακοίνωσε ο Τζόνσον

Νέο lockdown στην Αγγλία από την ερχόμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον σε συνέντευξη Τύπου παπό την Ντάουνινγκ Στριτ, με θέμα την εξέλιξη της πανδημίας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε ότι τα μέτρα δεν είναι τόσο αυστηρά όσο εκείνα του περασμένου Μαρτίου και Απριλίου, αλλά το μήνυμα είναι και πάλι «μείνετε σπίτι». Τόνισε επίσης ότι εάν δεν δράσουμε τώρα, σύντομα η δυναμικότητα των νοσοκομείων θα ξεπεραστεί και θα έχουμε χιλιάδες θανάτους κάθε ημέρα.

Από την Πέμπτη και μέχρι τις αρχές του Δεκέμβρη, πρέπει να μένετε σπίτι και μπορείτε να βγαίνετε έξω μόνο εάν υπάρχει ειδικός λόγος, είπε ο Τζόνσον.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός:

Μπαρ, εστιατόρια θα είναι κλειστά, επιτρέπονται μόνο τα delivery.

Τα ευάλωτα πρόσωπα και όσοι είναι άνω των 70 ετών θα πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερες προφυλάξεις.

Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα μείνουν ανοιχτά, αντίθετα με το γενικό lockdown της περασμένης Άνοιξης.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων έχει ξεπεράσει το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου και διαμορφώνεται στα 1.011.660 κρούσματα.

Σύμφωνα με ένα επιδημιολογικό μοντέλο ππου έχει στη διάθεσή της η βρετανική κυβέρνηση, εάν δεν ληφθούν τα νέα μέτρα θα υπάρχουν 4.000 νεκροί την ημέρα τους χειμερινούς μήνες.

Ο Τζόνσον συζήτησε την κατάσταση με τους υπουργούς του, μέσω τηλεδιάσκεψης και κατόπιν προχώρησε σε συνέντευξη Τύπου, μαζί με τους επιστημονικούς συμβούλους του ανακοινώνοντας τα νέα μέτρα.

Όπως είχε διαρρεύσει από νωρίς σε μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία της Βρετανίας, τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων μη αναγκαίων ειδών, των εστιατορίων, των παμπ και των επιχειρήσεων φιλοξενίας. Σε αντίθεση όμως με το lockdown της άνοιξης, τόσο τα σχολεία όσο και τα πανεπιστήμια θα παραμείνουν ανοιχτά. Η διάρκεια ισχύος των νέων μέτρων θα είναι μέχρι τις 2 Δεκέμβρη.

Νωρίτερα η εφημερίδα Times είχε μεταδώσει ότι ο πρωθυπουργός εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει καραντίνα από την Τετάρτη μέχρι και την 1η Δεκεμβρίου στην Αγγλία, όπου ο νέος κορωνοϊός εξαπλώνεται ταχύτερα. Τα μη απολύτως αναγκαία εμπορικά καταστήματα θα κλείσουν, όμως βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία και πανεπιστήμια θα συνεχίσουν να λειτουργούν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail, οι επιστημονικοί σύμβουλοι του πρωθυπουργού τον προέτρεπαν το τελευταίο διάστημα να ενεργήσει γρήγορα ώστε να αναχαιτιστεί τώρα η εξάπλωση της πανδημίας και να μπορέσουν οι Βρετανοί να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα.

“From Thursday until the start of December you must stay at home, you may only leave home for specific reasons”

Boris Johnson announces an England-wide lockdown, saying “Now is the time to take action, because there is no alternative”https://t.co/Aq1IbHukyq pic.twitter.com/WbJXnlAhE9

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 31, 2020